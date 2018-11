Palermo, Polizia salva una tartaruga Caretta Caretta

La Squadra Sommozzatori della Polizia di Palermo a bordo della imbarcazione “Arimar” nei pressi della Secca della Formica hanno avvistato e salvato una tartaruga Caretta Caretta che nuotana in modo anomalo a circa due miglia nautiche dal faro di Mongerbino. La tartaruga non riusciva ad immergersi sott’acqua. I poliziotti si sono subito prodigati per recuperare in sicurezza l’animale e dopo averla tratta in salvo, hanno richiesto l’intervento di personale dell’istituto zoo profilattico a cui, al rientro in porto, hanno affidato la tartaruga marina per le cure del caso.