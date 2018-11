«Il Viadotto Morello riapre entro l'anno»Stop ai disagi lungo la A19 Palermo Catania

Il viadotto Morello lungo la A19 riapre entro la fine dell’anno. Quel budello lungo l’autostrada Palermo Catania che costringe gli automobilisti a percorrere il tratto da subito dopo Caltanissetta fin quasi a Enna in corsia unica smetterà finalmente di creare disagi.

La conferma dell’impegno è arrivato dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone: «Parliamo - spiega l’assessore Falcone - del viadotto Morello, che è il più lungo e impegnativo di questa autostrada, il tratto che, in direzione Catania, sta tra Caltanissetta ed Enna. Per noi è importante che venga riaperto rispettando i tempi che l’Anas ci aveva dato. Sappiamo che c’è qualche piccolo ritardo legato alla difficoltà oggettiva degli interventi, ma lo slittamento di una ventina di giorni non dovrebbe compromettere il rispetto della scadenza». Sul giornale di domenica 18 in edicola una lunga intervista di Andrea Lodato proprio a Falcone con l’assessore che dà una serie di indicazioni sui lavori in corso per dire finalmente addio ai cantieri lungo l’autostrada che collega i due maggiori centri dell’isola.