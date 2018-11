Auto contro muro sulla Bronte-Adrano: 22enne in gravi condizioni

BRONTE - Grave incidente oggi intorno alle 16 fra le insidiose curve della Bronte-Adrano, al Km 22,500 della Ss 284, con protagonisti quattro giovani brontesi che avevano deciso di recarsi a Catania per trascorrere la serata in città. Ma i 4 ragazzi, a bordo di una Fiat Punto, sono rimasti coinvolti in questo incidente autonomo: per cause ancora da accertare il guidatore ha perso il controllo della vettura che, prima è andata a sbattere contro un muretto nella corsia opposta, e poi si è ribaltata finendo la sua corsa una ventina di metri dal luogo dell’impatto. I passanti, vista la macchina ribaltata in mezzo alla strada, hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 di Bronte e Maletto, e contemporaneamente si è alzato in volo l’elicottero di stanza al Cannizzaro. Tre dei ragazzi erano in discrete condizioni, uno invece, era rimasto incastrato tra la macchina e l’asfalto, privo di coscienza. I soccorritori del 118, insieme a dei passanti, hanno pian piano alzato la macchina e tirato fuori il ragazzo, dato in cura ai medici del 118, e poi trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni gravissime, con ferite molto serie. Il giovane, di 22 anni, è di Bronte come gli altri tre di 24, 22 e 20 anni. I tre ragazzi, portati al pronto soccorso dell’ospedale di Bronte, hanno avuti guai minori.