Il tour di Toninelli tra le strade colabrodo della Sicilia: «Devo parlare subito con Musumeci»

PALERMO - «Lo Stato vuol aiutare di più i siciliani, la mobilità è fondamentale per spostarsi all’interno e verso il continente. Sono qui per vedere i cantieri e per intervenire nelle strade. Dovremo sicuramente parlare col presidente della Regione perché non è accettabile che in Sicilia ci siano queste strade colabrodo». Sono le parole del ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, che si è fermato a parlare con cronisti durante il sopralluogo nel cantiere del viadotto Himera, lungo l’autostrada A19.

Dopo l'A19 il tour del ministro prosegue nel cantiere della SS640 Agrigento-Caltanissetta in località Ponte San Giuliano (Caltanissetta) e poi alle 15.30 sopralluogo nel viadotto Morandi di Agrigento. Poi il ministro andrà nella Prefettura di Agrigento dove incontrerà i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo. Ma al ministro sembra sia bastato arrivare sull'A19 per rendersi conto dello stato di degrado delle strade siciliane, seminate di cantieri, frane, buche, avvallamenti, restringimenti e pericoli vari.

«Sono qui per fare una vera ispezione nei cantieri Anas e Rfi. Lo Stato è tornato, la Sicilia è tra le massime priorità per questo governo», ha detto ancora il ministro. «Voglio capire qual è situazione, poi venite a Roma e io vi accolgo», ha affermatp rivolto ad alcuni amministratori locali che lo hanno fermato durante il sopralluogo.

I sindaci hanno detto al ministro che nell’area ci sono problemi enormi di viabilità, problemi che accomunano tutti i sindaci siciliani. Se solo si spostasse nell'Ennese, capirebbe la drammaticità della situazione. Ma è un po' tutta l'Isola a pagare il conto di strade intransitabili.