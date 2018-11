Mafia: processo Vultur, chieste condanne per 77 anni

Ventiquattro anni di carcere per Rosario Meli, 20 anni per Calogero Di Caro e 15 anni per Calogero Piombo. Queste le richieste, molto pesanti, avanzate nell'aula bunker del carcere di Agrigento dalla pubblico ministero della Dda, Alessia Sinatra nel processo Vultur. Per domani e dopodomani sono attese le arringhe dei difensori. Domani 20 novembre tutti i dettagli nel formato cartaceo del nostro quotidiano.