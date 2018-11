Agrigento, tumori: in provincia c'è il tasso di mortalità più basso

Nel triennio 2011-2013 si sono ammalate di tumore 2.220 persone e ne sono morte 1.124. Nello stesso triennio, il cancro al polmone negli uomini si è situato al primo posto nella tabella della distribuzione della frequenza dei decessi. Mentre per le donne, al primo posto troviamo il cancro alla mammella con il 19%. Tutti i dati sono contenuti nel Registro dei tumori di Agrigento, organizzato in maniera congiunta dalle Asp di Agrigento e Trapani. Maggiori dettagli sull'edizione cartacea odierna in edicola.