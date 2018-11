Agrigento, concorso sulle vetrine addobbate in via Atenea

Vetrine per il natale a Girgenti, in Via Atenea. L’iniziativa è promossa dall’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento diretta dal professore Alfredo Prado.

Lo stesso ha reso noto che il regolamento ufficiale sarà diffuso già domani mattina, 21 novembre. Una bella iniziativa anche per dare vita al cosiddetto “salotto buono” della città in un periodo particolare come quello delle festività natalizie. L’idea delle vetrine a tema natalizio è stata da subito sposata positivamente da tanti agrigentini desiderosi di vedere il centro cittadino bello e rivitalizzato.