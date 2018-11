Akragas calcio: holding toscana interessata al club

C'è una grossa novità all'orizzonte per l'Akragas. Una holding toscana sarebbe interessata a rilanciare il club. Attualmente, la formazione biancazzurra che dopo tre anni di Serie C, sta disputando il torneo di Promozione, è sorretta dall'amore di dieci tifosi. E' chiaro che in queste condizioni, delineare un futuro radioso non è pensabile. Domani, 21 novembre, nell'edizione cartacea del nostro quotidiano, potrete leggere tutti i dettagli di questa nuova possibilità.