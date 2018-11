Agrigento, sospeso il dirigente Enzo Caruso

L'assessorato regionale ai Beni Culturali ha sospeso l'agrigentino Vincenzo Caruso dall'incarico di soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta. La decisione scaturisce a seguito della vicenda che ha portato il funzionario a processo dinanzi al Tribunale di Agrigento per l'ipotesi di reato di abuso in atti d'ufficio, relativamente all'iter autorizzativo per il cosiddetto "Borgo Scala dei Turchi" di Realmonte. L'intero articolo sull'edizione cartacea del nostro giornale in edicola.