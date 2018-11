Accordo Air Italy-Latam "avvicina" l'aeroporto di Catania al Brasile...

MILANO - Air Italy e Latam Airlines Brazil hanno siglato un accordo di code-share con il quale potranno offrire ai loro clienti una maggiore connettività fra San Paolo e sette importanti destinazioni in Italia. In base all'intesa sottoscritta, il codice «Ig» di Air Italy verrà utilizzato per i voli Latam fra Milano Malpensa e San Paolo. Analogamente, Latam utilizzerà il proprio codice «La» sui voli Air Italy che collegano Milano Malpensa e Roma Fiumicino, Napoli, Olbia, Palermo e Catania e Lamezia Terme.

Il direttore operativo di Air Italy, Rossen Dimitrov, evidenzia che «grazie alla collaborazione con il nostro nuovo partner Latam, l’Italia e il Brasile sono più vicini a tutto vantaggio dell’elevato numero di aziende italiane che hanno investito soprattutto nell'area di San Paolo e degli scambi commerciali che intercorrono fra i nostri Paesi. Le connessioni via Milano apriranno le porte delle più belle destinazioni turistiche italiane al turismo brasiliano».