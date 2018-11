Caltanissetta, è mistero su barchino trovato in parcheggio del Tribunale 21/11/2018 - 15:08 di Redazione

Bravata o avvertimento? Ci si interroga su un insolito ritrovamento in un'area in cui per altro da anni è interdetta la sosta per motivi di sicurezza

CALTANISSETTA - Una piccola imbarcazione abbandonata nel parcheggio - attualmente interdetto alla sosta per motivi di sicurezza - di fronte al prospetto laterale del Palazzo di giustizia, dopo lo stadio Palmintelli, poi rimossa. Il rinvenimento è stato fatto ieri mattina dai metronotte in servizio al Tribunale che hanno dato l’allarme: sul posto è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato indagini sull'insolito ritrovamento, mentre alcuni curiosi che trovandosi a transitare si erano avvicinati, sono stati invitati ad allontanarsi. Gli investigatori dovranno accertare se si tratta della bravata di qualcuno messa in atto nella notte, oppure di un avvertimento nei confronti dei magistrati del Palazzo di Giustizia, dove sono in corso numerosissime inchieste non solo sulla criminalità organizzata del Distretto di Corte d’Appello, ma anche su vicende di interesse nazionale. Da anni la zona dove è stata trovata la piccola barca, è interdetta alla sosta dei mezzi, anche se nei mesi scorsi era stato effettuato un sopralluogo, alla presenza di amministratori, tecnici comunali e magistrati, per valutare se aprire lo spazio alla sosta dei mezzi. Ma finora non se ne è fatto nulla.