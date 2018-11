Il Challenge Fotografico Instagram "Life is colour" a Enny Napolitano

Una foto di Enny Napolitano, esperta fotografa di neonati di Pavia, ha vinto la quarta edizione del Challenge Fotografico Instagram "Life is colour", iniziativa che chiude la terna di eventi annuali previsti dal progetto “LIFE” in memoria di Fabrizio Piro, giovane fotografo freelance saccense prematuramente scomparso.

Il progetto è organizzato dal Club Fotografico Amatoriale L'AltraSciacca Foto, dagli amici e familiari di Fabrizio Piro. La giuria è stata composta da Antonella Russo, moglie di Fabrizio Piro e ideatrice del progetto LIFE, Riccardo Catagnano, creativ e amico di Fabrizio, Jessika Buscemi, Local Manager.

Al vincitore va il premio consistente nell’esposizione dell’opera nella prossima edizione della mostra “LIFE” ed un ricordo in ceramica di Sciacca per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto.

Enny Napolitano ha 26 anni e fotografa da anni le emozioni dell'attesa di una mamma, dei primi momenti insieme subito dopo la nascita, dei primi sorrisi e delle prime conquiste di mamma e figlio.