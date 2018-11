In auto con tre chili di hashish, donna finisce in manette

Aveva con sé tre chili di hashish e per questo è stata arrestata dai carabinieri di Siracusa una donna di 41 anni. In manette è finita Simona Chiaramonte, 41enne siracusana, pregiudicata. La donna che si aggirava con fare sospetto a bordo della propria auto, una Toyota Yaris, in via Scala Greca del centro abitato, è stata sottoposta a controllo dai militari del Nucleo Investigativo dopo una manovra improvvisa che la donna ha effettuato dopo essersi accorta dell’auto dei Carabinieri.

A seguito di perquisizione, i militari hanno trovato all’interno dell’auto tre chili di hashish occultati all’interno di una borsa in plastica in cui vi erano tre involucri confezionati con nastro di imballaggio del peso di 1 chilogrammo ciascuno.