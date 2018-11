Avvocato rapinato al Parco Gioeni riconosce e fa arrestare i banditi

Domenica mattina hanno affrontato e rapinato a viso scoperto un avvocato che passeggiava al Parco Gioeni. Ma i tre sono stati identificati e due di loro arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante. In manette sono finiti perché sottoposti a fermo di indiziato di delitto i pregiudicati catanesi Salvatore Lazzara di 58 anni e e Francesco Balistrieri di 37 anni perché accusati di rapina aggravata in concorso.

Il legale, domenica mattina, mentre passeggiava all’interno del noto parco catanese, è stato affrontato a viso scoperto dai tre malviventi che, armati di bastoni e cocci di bottiglia, l’hanno minacciato, sferrandogli anche un fendente, che fortunatamente ha solo lacerato il trench indossato dall’uomo, al solo fine di strappargli il borsello contenente denaro ed effetti personali.

L’avvocato, dopo aver formalizzato la denuncia ai Carabinieri, stava percorrendo una via del centro e ha riconosciuto da lontano uno dei malviventi che in mattinata lo avevano rapinato, ha immediatamente chiamato il 112 e i carabinieri sono subito giunti sul posto. I militari, ricevuta la descrizione del presunto rapinatore lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo in via Giuseppe Verdi. Il secondo malvivente è stato individuato e pedinato ed ammanettato ieri sera in pieno centro storico. Il terzo complice è invece braccato dai militari che sanno chi è.