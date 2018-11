Svaligiano una villetta ma fuori ad aspettarli c'erano i carabinieri

Presi dai carabinieri di Trecastagni mentre escono da una villetta che avevano appena svaligiato e con la refurtiva in mano. I militari della locale Stazione li hanno arrestati in flagrante: si tratta dei clarentini Francesco Marano di 22 anni e Natale Dario Ruberto di 28 anni per furto aggravato in concorso.

Grazie alla telefonata al 112 di un cittadino che aveva visto un uomo scavalcare il muro di cinta di una proprietà privata, i militari di pattuglia, impegnati nel controllo del territorio, sono potuti intervenire tempestivamente in via Andrea Doria nell’istante in cui i ladri stavano caricando sulla loro Toyota Aygo la merce (computer, tv, un fucile ad aria compressa di libera vendita, nonché diversi attrezzi da lavoro) appena razziata all’interno di una villa.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.