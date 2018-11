Catania, fermati al casello di San Gregorio con 42 chili di marijuana

Su un’auto presa a noleggio trasportatavano 42 chili di marijuana. Ma i due corrieri sono stati intercettati dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, al casello di San Gregorio. Si tratta di due catanesi V.S. di 43 anni e A.V. di 28 anni. E siccome i due hanno mostrato segni di nervosismo i militari hanno deciso di portarli in ufficio per effettuare i necessari e più approfonditi controlli.

E all’interno del bagagliaio c’erano tre scatoloni contenenti 10 involucri assicurati con cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 42 chilogrammi. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato almeno 300 mila euro.