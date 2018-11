Reddito di cittadinanza, Di Maio:«Si faranno delle carte di credito»

PALERMO - «C'è la legge di bilancio, è chiaro che stiamo portando avanti il progetto di creare le carte di credito, che funzioneranno come le normali carte, per 5-6 milioni di italiani: lo devono sapere, il reddito di cittadinanza sta per arrivare». Così il vice premier Luigi Di Maio, stamattina in visita nello stabilimento Fincantieri di Palermo, ai cronisti che gli hanno chiesto informazioni sulla stampa delle carte considerando che la manovra non è ancora stata approvata.