Inferno strade, Di Maio: «Musumeci chieda la nomina di commissario»

PALERMO - «Mi aspetto che Musumeci faccia presto la richiesta di nomina del commissario straordinario per la gestione delle strade secondarie della Sicilia: noi siamo pronti». Così il vicepremier Luigi Di Maio, in visita allo stabilimento Fincantieri di Palermo, parlando con i cronisti a Palermo sulle condizioni precarie delle strade provinciali su cui ha aperto un dossier il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, nei giorni scorsi in Sicilia per fare sopralluoghi.