POZZALLO - Sono sbarcati nella notte tutti i 236 migranti che erano arrivati ieri sera a Pozzallo a bordo di un barcone soccorso da un peschereccio, abbandonato dalle autorità maltesi nel Mediterraneo, che lo ha trainato fino al porto del Ragusano. A fare accelerare le procedure di sbarco hanno contribuito anche motivi di sicurezza per le cattive condizioni del barcone sul quale i migranti si trovavano. I migranti sarebbero quasi tutti eritrei e gli scafisti sono stati individuati: si tratta di un libico e di un tunisino.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che già ieri era tornato a puntare il dito contro La Valletta, segnalando che «un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell’Italia», oggi è tornato sull'argomento affermando che «Malta si conferma vergognosa» e aggiungendo: «Chissà se a Bruxelles sprecheranno inchiostro per mandare letterine di richiamo anche alla Valletta...».