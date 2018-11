Vittoria, rogo killer in un'abitazione: muore carbonizzata donna 74enne

VITTORIA - Una donna di 74 anni, Maria Rosa Meli, è morta a Vittoria (Ragusa) in un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione, nel centro storico della cittadina. L’intervento dei vigili del fuoco non ha permesso di salvare l’anziana, il cui corpo è stato trovato carbonizzato. A causa del calore è crollata parte del soffitto in canne e gesso del locale dove si sono sviluppate le fiamme. I vigili hanno effettuato i rilievi per risalire alle cause del rogo.