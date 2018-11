«Ancora attacchi e diffamazioni social verso un collega "reo" di aver raccontato i lavori di un convegno sul sovraindebitamento a Pachino. Sergio Taccone, corrispondente del quotidiano La Sicilia, è stato accusato di toni "propagandistici" da un esponente dell’opposizione dell’attuale amministrazione. Toni irricevibili e inaccettabili visto il tono dell’articolo e, soprattutto, la correttezza del collega chiamato in causa».

E' quanto ha scritto in una nota la segreteria provinciale di Assostampa Siracusa che ha aggiunto: «Siamo accanto a Sergio Taccone - dice il presidente Prospero Dente - che, attraverso il legale, sta valutando gli eventuali estremi per una querela. Resta, comunque, aperta la gravità di quanto accaduto e la supponenza e arroganza di certa politica che pensa di intimidire una categoria attraverso commenti lesivi della reputazione dei singoli».

«Episodi gravi - ricorda Assostampa Siracusa - che si aggiungono alle minacce subite quotidianamente da molti cronisti e dalla censura preventiva, spesso inattesa, di editori che preferiscono far tacere le voci libere, evidentemente scomode per qualcuno, come avvenuto con Paolo Borrometi il 6 novembre scorso. A lui e al collega coinvolto, che dopo una settimana ha interrotto la collaborazione con l’emittente in questione - chiosa la nota - la solidarietà di tutti i giornalisti siracusani».