Lotta ai “portoghesi”, ora i biglietti si possono comprare a bordo dei bus Amt

Dall’1 dicembre a Catania gli utenti dell’Amt potranno acquistare il titolo di viaggio anche a bordo del bus al prezzo di 1,60 euro dagli autisti, che saranno tenuti ad effettuare una verifica sommaria e successivamente a vendere i titoli di viaggio agli utenti sprovvisti di biglietto.

Invariati il costo di 1 euro del biglietto di corsa semplice acquistato prima di salire a bordo, quello di 1,20 del biglietto integrato Bus-Metro e quello di 2,50 euro del biglietto giornaliero. Sono alcune delle nuove misure per incentivare l’acquisto di biglietti e abbonamenti presentate stamane dall’Amt di Catania.

Durante l’incontro, al quale hanno preso parte il dirigente ed ai responsabili del servizio, è stata annunciata la razionalizzazione e semplificazione degli abbonamenti accessibili dagli utenti, agevolando la sottoscrizione degli stessi abbonamenti con modalità online. Le iniziative hanno la finalità, nell’ambito di un generale piano di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale che l'azienda sta mettendo in atto, di incrementare i ricavi industriali della società - oggi fermi a circa l’8% rispetto ai ricavi complessivi derivanti nella gran parte da contribuzione comunale e regionale - per avvicinarli il più possibile alla media nazionale (circa il 20%).

«Stiamo intraprendendo - ha detto il presidente Giacomo Bellavia - una serie di iniziative per migliorare e rendere più efficiente e regolare il servizio di Amt. Auspichiamo che sempre più cittadini decidano di utilizzare il mezzo pubblico e che quanti oggi non sono abbonati o non pagano il biglietto decidano di contribuire alle spese del servizio, nell’interesse generale della comunità».