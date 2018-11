«Prebenda dannosa», Sicindustria "stronca" il reddito di cittadinanza

PALERMO - «Il reddito di cittadinanza? Una delle peggiori misure degli ultimi decenni. Una prebenda, forse anche senza copertura, che potrebbe pure incentivare il lavoro nero». E’ una bocciatura senza appello della misura fortemente voluta dal vice premier Luigi Di Maio, quella di Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, per il quale «è impensabile che una persona venga invogliata ad andare a lavorare dandole 780 euro per otto ore settimanali quando la tariffa di ingresso per un ragazzo nel mondo del lavoro è di 900 euro circa per 40 ore settimanali. In sostanza, stanno dicendo: "Rimani a casa e se ti capita fai qualche lavoretto in nero"».

«Questi 780 euro - dice Albanese all'Adnkronos - si sarebbero potuti dare alle aziende come defiscalizzazione. Ci saremmo trovati centinaia di migliaia di nuovi assunti nelle imprese che producono e che lavorano. Invece siamo davanti a una prebenda che non ha copertura».

Al contrario per il rappresentante degli industriali siciliani la defiscalizzazione alle imprese sarebbe stata una «manovra autofinanziante» perché «quando un’azienda produce e lavora, cresce, assume nuovo personale e paga le tasse. Con il reddito di cittadinanza, invece, bisogna cercare miliardi di euro per disincentivare al lavoro. Il risultato? Ci troveremo in una condizione peggiore dell’attuale», conclude Albanese.