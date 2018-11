Scambiava materiale pedopornografico con due ragazzini: 13 anni a un anziano

Un uomo di 65 anni, residente in Sicilia, è stato condannato dal Tribunale di Potenza a 13 anni di reclusione e a una multa di 50 mila euro per pedopornografia. Nel 2016 l’uomo, su internet, adescò una ragazza e suo fratello minorenne, residenti in Basilicata: convinse la giovane a scambiare materiale pornografico su una piattaforma online, e a fotografare - secondo quanto emerse dalle indagini - lei e il fratellino, in cambio di alcune ricariche telefoniche.