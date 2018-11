A Palermo i vigili del fuoco sono più volte intervenuti nella notte in soccorso di automobilisti rimasti impantanati a causa degli allagamenti delle sedi stradali causati dalla pioggia. Gli interventi sono stati portati a termine in piazza Indipendenza, via Ugo La Malfa, via Messina Marine e via Brunelleschi.

E continua intanto l’ondata di maltempo nell'arcipelago delle Eolie: da tre giorni Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Ginostra sono prive di collegamenti marittimi. La situazione maggiormente critica a Ginostra, che ha 40 abitanti, dove il piccolo porto continua ad essere sommerso dalle mareggiate. Ripresi i collegamenti per le altre isole: Vulcano, Lipari e Salina sono collegate con Milazzo con un aliscafo della Liberty Lines.