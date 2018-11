La Palestra Lupo? La Regione l’ha venduta a un privato

Piazza Lupo, si torna al via. Il Comune ha “scoperto” che la Palestra Lupo «è sempre stata un bene della Regione siciliana e che la Regione l’ha venduta ai privati tanti anni fa. L’Ufficio del Patrimonio non lo sapeva. Il sindaco è rimasto allibito come me». La rivelazione è dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Arcidiacono. Una “scoperta” che cambia le carte in tavola sui progetti per piazza Lupo. Per fare la piazza e abbattere la palestra - spiega in sostanza Arcidiacono - bisognerebbe espropriare il bene e, se anche ci fossero le risorse che servono, ci sarebbe il rischio di opposizione da parte dei proprietari. Per avere una piazza, secondo Arcidiacono resta solo una strada: «A questo punto siamo favorevoli al progetto di finanza che prevedeva il parcheggio interrato e la piazza soprastante. Non abbiamo avuto nessuna interlocuzione con i privati proprietari del bene, la Parcheggio Lupo Srl, ma se volessero riproporre il progetto, come mi auguro, siamo pronti a discuterne. Stiamo comunque valutando - aggiunge Arcidiacono - anche di chiedere all’Ance se c’è l’interesse di qualcun altro. Probabilmente si dovrà fare un nuovo bando rispetto a quello di oltre dieci anni fa, ma è ovvio che i proprietari dell’edificio avrebbero una prelazione e che qualsiasi altro soggetto proponente dovrà avere la disponibilità del bene».

Un bene che la Regione avrebbe venduto non si sa con esattezza quando, a quanto e con quale procedura, ai privati. Da una verifica fatta sulla mappa catastale, stranamente, l’edificio della palestra, che in origine pare fosse un terminal per gli autobus, non risulta neanche. Questo però - spiega chi si occupa di visure catastali - non significa che il bene non sia censito in catasto, perché in quel caso sarebbe stato difficile poterlo vendere a un privato.

Ritorna dunque in auge l’ipotesi del progetto di finanza varato negli anni dell’amministrazione Scapagnini. Strano che, nell’inventario generale dei beni patrimonio del Comune redatto nel 2009, alla voce numero 162 era già inserito il “Posteggio scambiatore p.zza Lupo”, evidentemente già considerato acquisito ai beni comunali, pur non essendo ancora realizzato.

C’è poi il “nodo” della società “Parcheggio Lupo Srl”, come riportato anche da I Siciliani Giovani, nata nel 2005 per la «promozione, progettazione, costruzione gestione del parcheggio con annesse strutture commerciali denominato “parcheggio Lupo” da realizzarsi nel Comune di Catania». Dalla visura camerale risulta che la Parcheggio Lupo Srl in origine era una Spa e che oggi ha sede al Borghetto Europa, in piazza Europa 1. In passato ne è stata amministratrice anche Lorenza Virlinzi. L’attuale amministratrice è Beatrice Lardini. Abbiamo tentato di raggiungerla per chiedere conferma sulla proprietà del bene e sull’intenzione di proseguire con il progetto di finanza: ci hanno detto di scrivere via mail, ma fino a ieri sera nessuna risposta.

Il capitale sociale della Parcheggio Lupo è di 550mila euro. La compagine sociale annovera Evirfin Spa, società del gruppo Virlinzi e a socio di maggioranza relativa, Finam Srl, Recca Tania Maria, Gestione Immobiliare Srl e la Cisa Spa per una quota di circa il 26%. Quest’ultima è una delle società confiscate dalla Procura di Catania a Mario Ciancio Sanfilippo. Se la Parcheggio Lupo Srl andrà avanti nel progetto si vedrà, perché è evidente che la Cisa Spa, in amministrazione giudiziaria, dovrà valutare l’opportunità e la fattibilità di una richiesta di eventuali investimenti.

Si apre poi un altro fronte. «La situazione è cambiata - dice ancora l’assessore Arcidiacono - e ho scritto agli attivisti della Lupo per dire loro che non è possibile andare avanti sulla richiesta di affidamento del bene avanzata dall’associazione, perché non è nostro. Fra l’altro, l’attuale occupazione potrebbe configurare anche un’ipotesi di reato. Senz’altro, però, cercherò di trovare una sede adeguata all’attività di questi ragazzi perché va data loro l’opportunità di continuare».

«Se fosse tutto lineare come dice l’assessore Arcidiacono - dicono dall’associazione Palestra Lupo - siamo pronti a parlare con i privati, ma stiamo anche noi attendendo di avere maggiore chiarezza sulla proprietà dell’edificio».