Approfitto dell'ospitalità del quotidiano "La Sicilia" per rivolgermi ai Siciliani, tracciando un primo bilancio dopo circa sei mesi da vicepremier e ministro dell’Interno: ho provato a dare immediata concretezza agli impegni assunti in campagna elettorale.

Sono convinto che un politico debba mantenere il contatto col territorio, soprattutto se è un convinto federalista come il sottoscritto, e rendere conto del proprio lavoro.

Pochi giorni fa il mio Decreto è diventato legge. Non elenco nel dettaglio le misure sul fronte immigrazione: sono note. Gli sbarchi si sono ridotti dell'80% e stiamo tagliando i costi dell'accoglienza, stroncando il business di chi lucrava sui flussi incontrollati. In questo modo siamo riusciti a ridurre la pressione di alcuni maxi centri per immigrati, come il famigerato Cara di Mineo che ho promesso di chiudere: lo farò. Il primo gennaio 2018 conteneva 2.585 persone, diventate 1.726 a metà novembre. Andremo avanti.

Vorrei soffermarmi sulle tante notizie positive che riguardano il vostro territorio. Non ho sottovalutato, infatti, i suggerimenti e i dibattiti degli ultimi mesi. E concretizzato.

*Vicepremier e ministro dell’Interno

L'INTERO INTERVENTO SULL'EDIZIONE DEL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA