Giallo a Siracusa, la polizia rinviene il cadavere carbonizzato di un uomo

SIRACUSA - Un cadavere carbonizzato è stato trovato dalla polizia in via Foti, nel rione Mazzarrona, periferia nord di Siracusa. Il corpo potrebbe essere di un uomo di 60 anni, ma la polizia sta ancora indagando per il riconoscimento della vittima. La Procura ha aperto un’inchiesta. La salma è stata trasferita in obitorio dove il medico legale effettuerà gli accertamenti per acquisire elementi utili sulle cause della morte e l’orario del decesso.