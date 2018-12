Il nonno: «E' stato un incidente, mia figlia lo amava»

«E' stato un incidente, mia figlia amava tanto suo figlio, lo ha voluto con tutte le sue forze. Ha avuto un parto complicato, rimanendo ricoverata per 10 giorni dopo la nascita del piccolo. Aveva già sofferto da piccola per la perdita della madre. Era depressa e io avevo prenotato una visita specialistica per lei». Così il padre della 26enne arrestata dalla polizia per avere ucciso il bambino di tre mesi scaraventandolo a terra. Accanto a lui il padre del piccolo che si era riunita alla compagna dopo avere saputo della tragedia, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni.