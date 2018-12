L'auto si ribalta, muore un giovane marocchino

Un marocchino di 23 anni, marocchino Ayoub Elmaazouzi, è morto in ospedale a Mistretta dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Santo Stefano di Camastra. Il giovane ieri sera si trovava su una Fiat Panda, con altri due amici, sulla strada provinciale 169 bis di Santo Stefano Camastra, quando l’auto per motivi da accertare si è ribaltata. I carabinieri hanno soccorso i tre ragazzi, rimasti feriti, trasportati poi in ospedale; Elmaazouzi, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio. I tre hanno ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Disposta l’autopsia sulla vittima.