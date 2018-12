Candiani: «E' sì al "Salva Catania", la città evita sanzioni e avrà 7 mln»

CATANIA - «Qualche deputato siciliano dell’opposizione in cerca di notorietà ha fatto circolare la voce di un passo indietro della Lega rispetto al cosiddetto emendamento "Salva Catania". Nulla di più falso, l’emendamento c'è ed è stato anche approvato dalla Commissione Bilancio». Lo annuncia il sottosegretario all'Interno e commissario regionale della Lega Stefano Candiani.

L’emendamento presentato dalla Lega all'articolo 60 blocca le sanzioni per la violazione al patto di stabilità e al saldo di competenza per i comuni in dissesto che però hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale di giugno 2018. Una norma praticamente tagliata su misura per Catania, che così riuscirebbe ad evitare sanzioni pesantissime e vedrebbe arrivare nelle sue casse circa 7 milioni di euro.

«E' un provvedimento di buonsenso - evidenzia Candiani - perché le colpe della vecchia amministrazione comunale non possono ricadere sulla nuova. Stiamo mantenendo la nostra promessa al sindaco Pogliese e ai catanesi di non lasciarli da soli in questa situazione difficile».

Soddisfatto anche il rappresentante della Lega nella giunta Pogliese, Fabio Cantarella: «Ringrazio i deputati della Lega Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla e Tomasi che in commissione bilancio si sono battuti per Catania come se fosse la loro città. E’ un importante segnale di attenzione che ci incoraggia e ci consente di procedere con maggiore serenità sulla strada del risanamento dei conti».