Bimbe fotografate e filmate per portali pedopornografici: chiusi

PALERMO -Sono stati chiusi due portali che offrivano a pagamento per accedere a 676.525 foto e 9829 video pedopornografici. L’età della bambine riprese era tra gli 8 e i 12 anni. Meter li aveva scoperti il 6 dicembre 2018 e segnalati all’Amministratore e Responsabile del dominio e come da protocollo alla Polizia Postale e della Comunicazioni di Catania. Il giorno dopo, lo stesso amministratore ha scritto all’associazione di don Fortunato Di Noto, e per conoscenza alla Polizia Postale Italiana, affermando la veridicità della segnalazione e cioè che si trattava di materiale pedopornorgrafico.



«Da pochi giorni Meter aveva fatto chiudere un portale in Germania con 60 neonate abusate sessualmente- dice don Fortunato Di Noto, presidente Meter -. Quest’altro intervento è il risultato del continuo monitoraggio della rete attraverso Osmocop di Meter (Osservatorio Mondiale contro la pedofilia e pedopornografia) e della collaborazione internazionale che l'associazione ha consolidato con alcuni esponenti e responsabili dei domini che ringraziamo per la collaborazione per l’intervento immediato».