Tragedia discoteca, in sala anche il figlio di Marianna Manduca

SENIGALLIA (ANCONA) - C'era anche il figlio di Marianna Manduca, uccisa dal marito in Sicilia, nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo dove la scorsa notte sono morti 5 ragazzi e una madre. «Per fortuna sta bene e a lui non è successo nulla. Tutto questo è però terribile» ha detto all’Ansa Carmelo Calì, il cugino della madre che lo ha adottato insieme a due fratelli. La famiglia vive a Senigallia. «Uno dei miei figli aveva il biglietto numero 1350. E lo aveva acquistato in prevendita...": «Se quel locale disponeva di poco più di 800 posti, perché ce ne erano il doppio?» si è chiesto l’uomo.

Marianna Manduca venne uccisa (nonostante avesse lanciato l’allarme con 12 denunce per violenza contro il coniuge) a coltellate per strada dal marito, a Talagonia (Catania). La nuova vita data ai bambini da Carmelo e dalla moglie Paola Giulianelli, che hanno adottato i tre figli della donna, ha liberamente ispirato il racconto "I nostri figli", film tv di Andrea Porporati con Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada trasmesso lo scorso 6 dicembre su Rai 1.

Anche a Catania, così come sta accadendo in altre parti d'Italia, molte discoteche e locali per giovani hanno annullato concerti e serate danzanti. A Catania stasera (8 dicembre) niente concerto di Gué Pequeno all'Ecs Dogana; stessa decisione al Ma dove era prevista l'esibizione di Frah Quintale.