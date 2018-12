Un portachiavi laser che salva pedoni e ciclisti

I suoi progetti si sono trasformati in importanti gadget innovativi per la sicurezza sulle strade. Adesso Carmelo Fallauto - valguarnerese laureato in Ingegneria elettronica e che da anni collabora al dottorato con l'università di Torino - ha avuto un’altra idea vincente creando un «Flare», un potente lampeggiante rosso che sotto forma di portachiavi può contribuire ad aumentare la sicurezza in strada dei pedoni. «Immaginiamo - dice Fallauto - uno studente che cammina ai bordi della strada per raggiungere la fermata del bus, uno sportivo che corre in una strada di sera, un automobilista che deve sostituire una gomma ai bordi di una strada buia, una mamma che attraversa con i figli una strada. In realtà, più lo progettavo e più ci ho preso gusto, al punto che ho inserito diverse fonti luminose oltre al lampeggiante rosso: una potente luce bianca, un puntatore laser, un gioco luminoso testa/croce e una luce a raggi ultravioletti per testare banconote. Il tutto gestito da un microcontrollore e alimentato attraverso una batteria ricaricabile da micro Usb».

L’ingegnere valguarnerese ha così pensato di autosponsorizzare la sua invenzione con una campagna di «crowdfunding» per sostenere il progetto. «La mia speranza - conclude Fallauto - è quella di sensibilizzare quante più persone per far partire un progetto innovativo a costi contenuti tanto importante per la sicurezza sulle strade».