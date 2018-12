Recuperato tir carico di spazzatura finito in una scarpata lungo la A19

CATANIA - Si sono svolte oggi le operazioni di recupero dell'autocarro carico di spazzatura finito ieri in una scarpata lungo la A19 al km187+750 in direzione Catania. Nella tarda mattinata l'Anas ha chiuso al transito veicolare un tratto, in direzione Catania, dell'autostrada, disponendo un'uscita obbligatoria nello svincolo Motta S. Anastasia, con percorso alternativo sulla Ss 192. Poco dopo mezzogiorno per la rimozione del veicolo pesante sono intervenute due ditte, la Aci Global San Salvatore e la VAI Europ Assistance Cristina. Le operazioni di rimozione del veicolo pesante e la bonifica della sede stradale si sono concluse alle 14 circa. sul luogo dell'incidente rimane chiusa la corsia di marcia dal km187+500 al km187+800 in direzione Catania per effettuare i lavori di ripristino del guardrail

FOTO ANAS