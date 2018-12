COMISO - Cittadinanza onoraria di Comiso per Giosho Morishita, monaco buddista che da 36 anni vive nel Ragusano. Arrivò nel 1982, in concomitanza con la stagione delle grandi battaglie pacifiste contro l’installazione dei missili Usa, ed è rimasto fedele al suo ruolo di testimone della pace. Oggi vive in contrada Canicarao, dove ha costruito la grande Pagoda per la pace (una delle cinque esistenti in Europa) e dove, fino a tre anni fa, c'era ancora la casetta di legno in cui ha sempre vissuto e che ospitava il primo tempio.

Il sindaco, Maria Rita Schembari ha consegnato al reverendo Morishita l’attestato di cittadinanza onoraria. «Abbiamo un grande debito con Morishita - spiega al Giornale di Sicilia - e che era giusto che la citta gli tributasse il dovuto riconoscimento».