Marsala, grave un 17enne investito da pirata della strada

MARSALA - E’ in gravissime condizioni un ragazzo di 17 anni originario del Gambia che mentre percorreva in bicicletta la strada statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo è stato travolto da un pirata della strada. L’automobilista che l’ha investito, infatti, non si è fermato a soccorrerlo ed è fuggito. E’ stata, poi, una donna a chiamare i soccorsi.

Il giovane gambiano, ospite di un centro di accoglienza per minori non accompagnati di Marsala, nell'impatto con l’asfalto ha riportato un edema polmonare e cerebrale. E per questo, dopo le prime cure prestate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala, è stato trasferito in un ospedale di Palermo.(