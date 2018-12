Palermo, lo accoltellano e bruciano l'auto della sua compagna

Un’indagine è stata avviata dalla polizia in seguito al ferimento di un uomo, di 44 anni, trovato accoltellato e sanguinante in Fondo La Manna, a Palermo. Non distante in via Anapo è stata trovata un’auto bruciata. La vettura è intestata ad un suo familiare.

E’ accaduto mercoledì sera, nella zona tra via Perpignano e viale Regione Siciliana. A lanciare l’allarme è stata una donna che ha visto il ferito entrare dentro il suo condominio. Sul posto è giunta un’ambulanza

del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta indagando per chiarire i fatti. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. L'uomo non è in pericolo di vita, ma non ha risposto alle domande degli inquirenti.