Meteo, è allerta per forti venti in Sicilia

ROMA - Una perturbazione presente sul Mediterraneo centrale in movimento verso est porterà nelle prossime ore venti forti sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla tarda mattinata di sabato venti di burrasca su Sicilia e Calabria e, dal tardo pomeriggio, anche sulla Puglia. Domani nella parte nord-occidentale della Sicilia sono previsti anche temporali.

In considerazione della previsione di «venti da forti a burrasca» il dirigente del settore del Verde del Comune di Palermo ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini.