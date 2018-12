Fermano pregiudicato scambiandolo per ladro e scoprono un ricettatore

Catania - I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un pregiudicato catanese di 53 anni per ricettazione. È accaduto ieri sera in via Garibaldi dove i militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio anticrimine, hanno riconosciuto e fermato l’uomo mentre con fare sospetto si aggirava nei pressi di una gioielleria.

I militari, percependo una certa riluttanza al controllo del soggetto, lo hanno perquisito trovandogli addosso un sacchetto con all’interno diversi oggetti in argento di cui non ha saputo giustificarne la provenienza (certamente furtiva) e che, con tutta probabilità, stava cercando di piazzare proprio in quella oreficeria.

Chiunque riconoscesse gli oggetti come propri può rivolgersi allo 095/326666, numero di telefono del Comando Compagnia Carabinieri di Piazza Dante.