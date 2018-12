Summit di mafia nel solarium del parrucchiere: scatta interdittiva antimafia

PALERMO - Il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha adottato un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti dell’esercizio Parrucchieri «La Rosa Marco», in via Maria Santissima Mediatrice 100 dove, secondo l’accusa, si svolgevano i summit, secondo le indagini dei carabinieri che hanno portato agli arresti di 48 uomini che stavano tentando di ricostruire la commissione provinciale di cosa nostra. Il provvedimento è stato notificato al comune di Palermo per la revoca della licenza. Nel solarium di La Rosa, il presunto capomafia di corso Calatafimi, Filippo Annatelli, riceveva, secondo gli investigatori, tutti i suoi uomini con i quali discuteva e pianificava le strategie. Secondo le indagini dei carabinieri La Rosa non aveva un ruolo meramente passivo rispetto allo svolgimento di tali summit ma si attivava per organizzare gli incontri.