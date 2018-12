CATANIA - Un 71enne che stava attraversando la strada nel lungomare Ognina di Catania è stato travolto da una Panda guidata da una donna, che si è fermata per prestare i primi soccorsi. Trasferito nell'ospedale Cannizzaro di Catania l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero per i postumi delle ferite riportate nell'impatto. Sul posto per indagini e rilievi la polizia municipale.