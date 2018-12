Matteo Salvini è sicuro: «La mafia tra qualche mese o anno sarà cancellata»

PARMA - «Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche mese o qualche anno, ma mafia, camorra e 'ndrangheta saranno cancellate dalla faccia di questo splendido paese, ce la metteremo tutta». Lo ha promesso il ministro dell’Interno Matteo Salvini da Sorbolo (Parma), dove ha consegnato alloggi sequestrati alla 'Ndrangheta alla Guardia di Finanza.

«Ci tenevo a onorare un enorme lavoro squadra, lo Stato è più forte», ha aggiunto, definendo «sovrumano e eroico» il lavoro dell’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, fatto potendo contare su un’ottantina di persone. «L'unico modo di aggredire» la criminalità organizzata, ha detto, «è aggredirli nel portafogli, nei conti in banca. Lo Stato deve fare lo Stato, con le buone, dove è possibile. Con mafia, camorra e ndrangheta in ogni maniera permessa dal codice civile e penale».