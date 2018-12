Musumeci: «Se facciamo il presepe non offendiamo nessuno»

«Crediamo di non offendere nessuno se allestiamo un presepe in uno scuola o in un edificio pubblico. Se proponiamo la storia nessuno si offende». E' quanto ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci presentando il presepe allestito a Palazzo d’Orlaeans. «Noi abbiamo rispetto per tutte le religioni - dice Musumeci- ma avere rispetto per le religioni degli altri non vuole dire rinunciare alla propria religione: questo è pacifico».