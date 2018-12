Clochard assassinato a Palermo,due ragazzini portati in caserma

PALERMO - Un giovane di 16 anni e un altro ragazzino più piccolo sono stati accompagnati nella caserma di piazza Verdi e vengono interrogati dai carabinieri nell'ambito delle indagini per l’omicidio di Aid Abdellah, il clochard francese di 56 anni ucciso domenica notte mentre dormiva su un giaciglio di cartoni in piazzale Ungheria, a Palermo. Gli investigatori sarebbero risaliti ai due ragazzini attraverso l'esame di alcuni video registrati da videocamere di sorveglianza della zona.

Continua intanto la lunga e silenziosa processione dei palermitani nel luogo dove dormiva e dov'è stato ucciso il clochard, conosciuto col nome di Aldo. Le persone accendono un lumino o depongono un fiore sotto ai portici dove il francese di 56 anni viveva col gatto Helios. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ieri mattina si è recato in piazzale Ungheria, ha disposto che per il giorno dei funerali siano esposte le bandiere a mezz'asta negli uffici comunali. Accogliendo la proposta fatta da diversi commercianti della zona, il sindaco ha inoltre incaricato la commissione Toponomastica di avviare le procedure per l'intitolazione dei portici ad Abdellah.