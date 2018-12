Baccalà sbiancato con la calce: a Catania sequestrate 6 tonnellate

ROMA - Nell’ambito dell’operazione "Confine illegale" la Guardia costiera ha eseguito una serie di controlli che hanno portato a partire dal mese di novembre a 700 sanzioni e al sequestro di oltre 80 tonnellate di pesce. La sanzioni ammontano a circa 1,5 milioni di euro. Eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare. Le verifiche sono state eseguite su tutto il territorio nazionale, sia lungo le coste che nell’entroterra e in grandi città come Milano e Pavia.

A Catania, all’interno di uno stabilimento per la produzione e la trasformazione di prodotto ittici sono stati rinvenuti alcuni sacchi di calce idrata utilizzata per effettuare, attraverso processi di immersione prolungata in vasche, lo "sbiancamento" di filetti di baccalà. Sequestrati in questo caso circa 6 tonnellate di pesce.

A Trieste, al confine italo sloveno, in collaborazione con le Autorità croate, la Guardia Costiera ha intercettato un furgone frigo con a bordo 78 kg di datteri di mare e 260 kg di pesce privo di elementi di tracciabilità. La cattura dei datteri di mare è proibita perchè comporta il danneggiamento delle rocce in cui crescono con danni irreversibili per l’habitat costiero.

A Pavia, in un negozio etnico dove sono stati sequestrati 123 kg di prodotti importati illegalmente dall’Africa, in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità. A Milano, presso una piattaforma logistica, sono state rinvenute oltre 37 tonnellate di salmone stoccate in imballi che risultavano sprovvisti di indicazioni. Elevate sanzioni per un totale di 4.500 euro.

A Taranto, maxi-operazione contro una organizzazione dedita a furto, ricettazione, distribuzione e successiva commercializzazione di mitili contaminati. Sette le ordinanze di custodia cautelare, disposte dal Gip di Taranto.

A Bisceglie (Bari) in un’azienda ittica, sono state sequestrate 3,5 tonnellate di polpo, seppie, calamari e scampi congelati provenienti dall’estero per superamento del termine minimo di conservazione. Scadenza del prodotto nel 2010.