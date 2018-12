E' morto Enzo Boschi, storico capo dell'Ingv

ROMA - E’ morto il geofisico e sismologo Enzo Boschi, tra i massimi esperti europei di terremoto ed a lungo alla guida dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Lo si apprende da ricercatori dell’istituto, che Boschi ha diretto per 12 anni, fino al 2011. In precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell’Istituto nazionale di geofisica, dal quale è nato l'Ingv. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77 anni in febbraio.

Esprimendo cordoglio per la scomparsa del professore, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in un testo pubblicato sul proprio sito internet sottolinea che Boschi «ha contribuito in modo fondamentale allo sviluppo dell’Istituto».