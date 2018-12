Meteo, caldo e sole sotto l'albero di Natale in Sicilia

Natale con il sole e con temperature miti in Sicilia. Un anticiclone sta regalando giornate assolate con una colonnina di mercurio che sale quasi ai 20 gradi. E come al solito i più temerari sfidano le temperature, non proprio calde, del mare e si stanno concedendo un tuffo fuori stagione.

Secondo le previsioni di MeteoWeb, l'anticiclone avrà il suo picco massimo tra il weekend e la Vigilia di Natale, lunedì 24 dicembre con temperature che potrebbero sfiorare anche i 25 gradi, facendoci fare un rapido passo in avanti verso la futura primavera. Per il giorno di Natale anche in Sicilia sono invece previste nubi e possibilità di precipitazioni, in particolare nel Messinese. Il sole tornerà a splendere il 26 dicembre, festa di Santo Stefano. Chi deve organizzare una scampagnata, può procedere. Sempre secondo MeteoWeb, anche la festività di Capodanno dovrebbe essere all'insegna del tempo soleggiato.