Etna, nuovo terremoto in provincia di Catania: scossa di magnitudo 4.3

CATANIA - Nuova forte scossa di terremoto in provincia di Catania, dove da questa mattina l’attività dell’Etna iniziata attorno alle 8.50 ha generato un intenso sciame sismico che, spiega l’Ingv, ha prodotto al momento oltre 130 movimenti tellurici. Il più potente è stato poco fa, alle 17.50 di magnitudo 4.3. L'epicentro è localizzato a 6 km da Zafferana Etnea. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Catania, dove in alcune abitazioni so cadute anche le suppelletili. Al momento noon si registrano danni.

All'ora di pranzo, esattamente alle alle 13.08 un'altra scossa di magnitudo 4.0 - localizzata a 2 km di profondità nella zona di Piano Pernicana sul fianco nord est del vulcano - e una di magnitudo 3.9 nella zona di Monte Palestra, sul fianco nord ovest, erano state avvertite distintamente dalla popolazione. Un’attività accompagnata, dice ancora l’Istituto di geofisica e vulcanologia, da un «graduale incremento del degassamento dall’area craterica sommitale» che ha di fatto interessato tre delle cinque bocche attive del vulcano. Inizialmente si sono infatti registrate sporadiche emissioni di cenere sia dalla Bocca Nuova sia dal Cratere di Nord-Est, culminate verso le 12 in un denso e continuo pennacchio di cenere scura. Cinque minuti dopo è iniziata anche «un’intensa attività stromboliana» alla base meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est, attività dovuta ad una fessura eruttiva. Contemporaneamente alla Bocca Nuova e al Cratere di Nord-Est si è incrementata l’attività stromboliana.

L’Osservatorio etneo sta monitorando l’evolversi della situazione in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile e con tutte le autorità interessate. Al momento le reti geodediche Gps e clinometriche mostrano vistose deformazioni dell’area sommitale.