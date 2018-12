L'Etna chiama, lo Stromboli risponde: i due giganti del fuoco eruttano in coro

CATANIA - L'Etna chiama, lo Stromboli risponde. Ancora una volta, come tante altre nel passato, i due giganti di fuoco siciliani eruttano in coro, confermando l collegamento tra i due vulcani siciliani, come dichiarato dal vulcanologo catanese Salvatore Caffo. Questo pomeriggio, il vulcano attivo nel cuore dell'arcipelago eoliano ha dato vita, dai crateri sommitali, a sequenze di esplosioni con lancio di lapilli. Il risveglio dello Stromboli arriva a all'indomani di quello dell'Etna che da ieri erutta con esplosioni di energia moderata, lancio di brandelli di lava incandescente, lapilli e cenere da base meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est. Un Natale scoppiettante per la Sicilia con due dei suoi vulcani che hanno deciso di riaccendersi insieme.

A Stromboli il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da «verde», che corrisponde all’attività ordinaria, al livello «giallo» e la conseguente attivazione della fase operativa di «attenzione» secondo quanto previsto dal piano nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli.

«La valutazione - sottolinea una nota della Protezione civile - è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di Firenze. L’innalzamento del livello determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e l’attivazione di un raccordo informativo costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative».

Sull'Etna intanto mentre continua come detto la fase eruttiva, prosegue anche lo sciame sismico che da ieri accompagna la provincia di Catania. Oggi si sono registrate altre scosse di terremoto dopo quelle che ieri hanno fatto tremare non poco la zona etnea: due scosse di terremoto di magnitudo 3.4 a Biancavilla e di magnitudo 2.5 a Adrano sono state registrate dall’Ingv. E altre quattro scosse sono state invece registrate nell’ennese: due a Centuripe e due a Regalbuto. A Centuripe alle 14.39 la scossa è stata di magnitudo 2.7.

L'emissione di cenere, invece, oggi è apparsa indebolita, forse compliceanche la pioggia, e oggi alle 13 l'aeroporto di Catania è tornato pienamente operativo riaprendo gli spazi aerei che erano stati chiusi per motivi di sicurezza e che inevitabilmente hanno creato non pochi problemi ai viaggiatori in questi giorni natalizi.